В киевских детсадах внедрят систему Монтессори

Приоритетом дошкольного образования на ближайшие годы станет инновационный подход к учебно-воспитательному процессу, ориентация на авторские разработки воспитателей и методистов. Как сообщает Главком, подробно эту тему сегодня обсуждают участники I Киевского форума «Инновационное пространство дошкольного образования столицы», который проходит в столичном Дворце детей и юношества.

Уже сегодня определено, что ориентация на инновационные разработки педагогов всех образовательных учреждений, в том числе дошкольных, станет одним из базовых положений Столичного стандарта образования, который составляется сегодня в Киеве по инициативе главы Киевской городской государственной администрации Александра Попова на основании предложений киевских воспитателей, учителей и родителей. Такие предложения высказывались педагогами в ходе обсуждения Столичного стандарта образования. О необходимости улучшать качество образования путем внедрения инновационных технологий говорилось и на последней научно-методической конференции работников дошкольного образования.

«Наработки педагогов-новаторов, их практический опыт внедрения инновационных технологий в практику деятельности дошкольных учебных заведений нуждаются в изучении и популяризации среди педагогической общественности. Это будет содействовать распространению лучшего опыта инновационной деятельности, созданию экспериментальных площадок для апробации образовательных технологий в работе с детьми дошкольного возраста», – говорится в тезисах Форума.

Целью проведения I Киевского форума «Инновационное пространство дошкольного образования столицы» определено привлечение молодых специалистов дошкольного образования к инновационной деятельности. Участники обсудят перспективы внедрения в практику экспериментов «Педагогические практики адаптивного образования в ДУЗ», «Инклюзивное образование детей», педагогических идей Софии Русовой, Василия Сухомлинского, системы Марии Монтессори, а также ряд других вопросов.

Напомним, обсуждение проекта Столичного стандарта образования в педколлективах подходит к концу. На днях документ «проэкзаменовали» ведущие столичные ученые и ректоры крупнейших вузов во время круглого стола, организованного секцией «Интеллектуальный Киев» Гражданского форума Киева. Специалисты полностью поддержали проект, отметив его уникальность не только для Киева, но и для всей Украины.