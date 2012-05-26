Активисты хотят переименовать реку Южный Буг

Об этом сообщает областной еженедельник “Поділля”.

Инициатором переименования Южного Буга стало “Подольское экологическое общество”.

“В селах до сих пор многие люди называют реку Богом. Несмотря на то, что официально это название уже давно не употребляется. Мы хотим восстановить историческую справедливость, ведь Бугом река стала из-за обычной невнимательности”, - отметил заместитель председателя Хмельницкой областной организации “Подольское экологическое общество”, руководитель проекта “С Бугом в сердце” Руслан Билык.

Он отметил, что изменение исторического названия реки Бог на Южный Буг произошло в 1814 года. Тогда российский геолог Владимир Ласкарев, который исследовал территорию Правобережной Украины, обратил внимание на существование двух рек с одинаковым названием - Буг.

“Хотя в действительности западную реку называли Буг, а южную - Бог. Но почему-то они российскому ученому показались одинаковыми. Вот тогда и было принято решение переименовать реки в Западный Буг и Южный Буг. Об этом свидетельствуют записи в архивных документах”, - добавил Р.Билык.

Теперь экологи надеются, что их поддержит общественность и местная власть. В ближайшее время вопросы переименования реки подадут на рассмотрение топонимической комиссии при Кабинете министров Украины.