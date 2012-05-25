Во Львове похоронили Возницкого

Как передает корреспондент УНИАН, в последний путь Героя Украины Б.Возницкого провожали более полутора тысячи человек. Телеграммы с соболезнованиями направили общественные организации, музейники разных стран мира. Телеграмму с соболезнованиями от Президента Украины Виктора Януковича зачитала присутствующая на мероприятии его советник Анна Герман.

«Еще нескоро мы осознаем, какая это большая потеря. Пройдет немного времени и его именем будут называть объекты культуры», - сказал министр культуры Украины Михаил Кулиняк.

Как сообщили УНИАН в Винниковском городскому совете, именем Бориса Возницкого назовут улицу в городе Винники.

С такой инициативой выступил городской председатель Винник Сергей Уваров.

«Борис Возницкий был чрезвычайно работящим человеком, большим энтузиастом, он работал во имя всего народа, не покладая рук, и не зная отдыха. Он не просто вносил вклад в сохранение и развитие искусства, он буквально спасал историко-культурное достояние своего народа и целого мира. Не забываем, что этому великому украинскому культурному деятелю пришлось работать в нелегкие времена советского тоталитаризма. Каждый горшочек, каждый поваленный большевиками скульптурный элемент христианских церквей приходилось тайком вывозить из развалин, находить транспорт, место для хранения, реставрировать и архивировать”, - сказал С.Уваров.

Официально с инициативой переименовать одну из улиц в Винниках в честь Б.Возницкого мэр города С.Уваров выступит на сессии Винниковского городского совета, которая состоится 31 мая.

Как сообщал УНИАН, 23 мая, около 9 часов утра во время дорожно-транспортного происшествия во Львовской области трагически погиб Герой Украины, директор Львовской галереи искусств Б.Возницкий.