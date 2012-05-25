Харьковским гаишникам к Евро пошили космическую форму (фото)
17:51, 25 мая 2012Общество
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Сопровождение и эскорт состоит из одного патрульного автомобиля впереди автобуса и 4 специальных мотоциклов, расположенных по обе его стороны.
Европейских футболистов будут сопровождать, как в «Звездных войнах», фото УП
Под Евро-2012 харьковским ГАИшникам пошили новую специальную форму.
Об этом говорится в сообщении харьковской милиции, которым располагает Украинская правда.
Журналистам представили порядок сопровождения автобусов, перевозящих команды-участницы Евро-2012.
Сопровождение и эскорт состоит из одного патрульного автомобиля впереди автобуса и 4 специальных мотоциклов, расположенных по обе его стороны.
"Перед журналистами выстроились 4 мотоциклиста в специальной форменной одежде, которая была специально сшита для каждого сотрудника, в которой они будут сопровождать команды футболистов - участников Чемпионата Евро-2012 во время передвижений по городу Харькову", - сказано в сообщении.
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