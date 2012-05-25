Харьковским гаишникам к Евро пошили космическую форму (фото)

Под Евро-2012 харьковским ГАИшникам пошили новую специальную форму.

Об этом говорится в сообщении харьковской милиции, которым располагает Украинская правда.

Журналистам представили порядок сопровождения автобусов, перевозящих команды-участницы Евро-2012.

Сопровождение и эскорт состоит из одного патрульного автомобиля впереди автобуса и 4 специальных мотоциклов, расположенных по обе его стороны.

"Перед журналистами выстроились 4 мотоциклиста в специальной форменной одежде, которая была специально сшита для каждого сотрудника, в которой они будут сопровождать команды футболистов - участников Чемпионата Евро-2012 во время передвижений по городу Харькову", - сказано в сообщении.