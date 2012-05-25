Погода на выходные
13:41, 25 мая 2012Общество
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В выходные в Украине сохранится умеренно теплая погода, в Карпатах днем - 8-13°.
|В южной и восточной части - кратковременные грозы
Температура ночью - 5-10°, на юге страны - 8-13°, в Крыму - до 16°, днем - 16-21°; в Карпатах ночью - 2-7° тепла, днем - 8-13°.
В Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью - 5-10°, днем - 16-21°.
В г. Киеве переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью - 7-9°, днем - 18-20°.
25 мая температура воды в Черном и Азовском морях - 17-22°, в Днепре возле Киева - 20°.
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