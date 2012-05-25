Погода на выходные

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в Украине, 26 мая, переменная облачность. Без осадков, только ночью в южной и восточной части кратковременные дожди, отдельные грозы (в Крыму кое-где сильные дожди), днем в карпатском регионе, в Луганской области, в Крыму и Приазовье местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью - 5-10°, на юге страны - 8-13°, в Крыму - до 16°, днем - 16-21°; в Карпатах ночью - 2-7° тепла, днем - 8-13°.

В Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью - 5-10°, днем - 16-21°.

В г. Киеве переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью - 7-9°, днем - 18-20°.

25 мая температура воды в Черном и Азовском морях - 17-22°, в Днепре возле Киева - 20°.