Газпром открывает в Украине сеть АЗС

09:38, 25 мая 2012
Общество
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"Газпром" может получить значительную часть украинского рынка, и это позволит ему диктовать цены на бензин.

Бензин
Российская компания "Газпром" создает сеть АЗС в Украине. Об этом сообщает "Коммерсант-Украина".  Компания заключила франчайзинговое соглашение с украинско-иорданским предприятием "Катрин" — сетью из пяти одноименных АЗС: одна в Калиновке (Киевская обл.) и четыре на трассе Киев—Одесса. "Катрин" также являлась собственником нефтебазы в Васильковском районе.

На руку "Газпром нефти"  оказалась остановка большинства НПЗ в Украине - компания начала поставки бензина, переработанного по давальческой схеме на одном из белорусских НПЗ.

Эксперты опасаются, что "Газпром" достаточно быстро получит значительную часть украинского рынка, и это позволит ему диктовать цены на бензин.

 

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