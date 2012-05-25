Газпром открывает в Украине сеть АЗС
09:38, 25 мая 2012Общество
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"Газпром" может получить значительную часть украинского рынка, и это позволит ему диктовать цены на бензин.
|На руку "Газпром нефти" оказалась остановка большинства НПЗ в Украине
На руку "Газпром нефти" оказалась остановка большинства НПЗ в Украине - компания начала поставки бензина, переработанного по давальческой схеме на одном из белорусских НПЗ.
Эксперты опасаются, что "Газпром" достаточно быстро получит значительную часть украинского рынка, и это позволит ему диктовать цены на бензин.
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