Газпром открывает в Украине сеть АЗС

Российская компания "Газпром" создает сеть АЗС в Украине. Об этом сообщает "Коммерсант-Украина" . Компания заключила франчайзинговое соглашение с украинско-иорданским предприятием "Катрин" — сетью из пяти одноименных АЗС: одна в Калиновке (Киевская обл.) и четыре на трассе Киев—Одесса. "Катрин" также являлась собственником нефтебазы в Васильковском районе.

На руку "Газпром нефти" оказалась остановка большинства НПЗ в Украине - компания начала поставки бензина, переработанного по давальческой схеме на одном из белорусских НПЗ.

Эксперты опасаются, что "Газпром" достаточно быстро получит значительную часть украинского рынка, и это позволит ему диктовать цены на бензин.