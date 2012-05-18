Житомир почтил жертв коммунистов
22:34, 18 мая 2012Общество
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Сегодня в Житомире на Еврейском кладбище почтили память жертв политических репрессий 1937-1938 годов.
В Житомире в 1937–1938 годах были расстреляны не менее 15 тысяч человек
Как передает корреспондент УНИАН, при участии руководителей областной и городской власти, общественности состоялось возложение цветов к памятному знаку, установленному на месте захоронения житомирян, замученных во время репрессий.
Участники мероприятия минутой молчания почтили память погибших и возложили цветы к памятному знаку.
Как подчеркивалось во время мероприятия, в Житомирском регионе в 1937–1938 годах были расстреляны не менее 15 тысяч человек и тайно похоронены на старом Еврейском кладбище.
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