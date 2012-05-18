Житомир почтил жертв коммунистов

Как передает корреспондент УНИАН, при участии руководителей областной и городской власти, общественности состоялось возложение цветов к памятному знаку, установленному на месте захоронения житомирян, замученных во время репрессий.

Участники мероприятия минутой молчания почтили память погибших и возложили цветы к памятному знаку.

Как подчеркивалось во время мероприятия, в Житомирском регионе в 1937–1938 годах были расстреляны не менее 15 тысяч человек и тайно похоронены на старом Еврейском кладбище.