Глава МВД считает, что убийц Оксаны Макар должны судить открыто
Последнее решение об открытости судебного заседания по делу О.Макар остается за судом.
Министр внутренних дел Виталий Захарченко считает, что уголовное дело по обвинению трех мужчин в изнасиловании и убийстве с особой жестокостью Оксаны Макар должно рассматриваться судом в открытом режиме.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, об этом В.Захарченко сказал во время совещания руководства Министерства внутренних дел.
«Я, как министр внутренних дел, понимаю, что суд по делам о половых преступлениях, с целью предотвращения неразглашения сведений об интимных сторонах жизни потерпевшей, вправе принять решение о закрытом судебном процессе. И суд имеет законное право на принятие такого решения. Эти нормы закреплены в действующем законодательстве, а также они есть в новом, недавно принятом Уголовном процессуальном кодексе. Во многих европейских странах существует аналогичный порядок», - сказал В.Захарченко.
В то же время, добавил министр, «как гражданин, я также считаю, что процесс над лицами, которым предъявлено обвинение в совершении особо тяжких преступлений против личности, – изнасиловании, убийстве с особой жестокостью, должен быть открытым и стать уроком для всего нашего общества».
Также В.Захарченко подчеркнул, что должны стать предметом серьезного рассмотрения и действия милиции на первоочередном этапе. «В то же время нам скрывать ничего, все надлежащие выводы мы сделали самостоятельно», - сказал он.
Однако, отметил глава МВД, последнее решение об открытости судебного заседания по делу О.Макар остается за судом.
При этом министр добавил, что, несмотря на критику, которая раздавалась в адрес стражей порядка, милицией в максимально сжатые сроки приложены все усилия для исправления допущенных на первоочередном этапе ошибок и обеспечено объективное и полное расследование.
Как сообщалось, со стороны ряда политических деятелей, а также журналистов, в том числе и иностранных, раздаются призывы относительно наиболее широкого доступа общественности к слушанию дела О.Макар и проведение судебного заседания в открытом режиме. Граждане обеспокоены тем, что любая закрытость при этом может служить для укрывательства каких-то негативных фактов, в том числе и допущенных со стороны милиции.
Справка УНИАН. 10 марта в Николаеве трое мужчин завлекли в квартиру 19-летнюю О.Макар и изнасиловали, после чего пытались ее задушить и сжечь. Девушка с ожогами 55% тела была госпитализирована в очень тяжелом состоянии. Она скончалась 29 марта в ожоговом центре Донецка.
25 апреля Генеральная прокуратура Украины утвердила обвинительное заключение и передала в Центральный районный суд Николаева уголовное дело по обвинению троих убийц О.Макар.