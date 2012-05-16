Глава МВД считает, что убийц Оксаны Макар должны судить открыто

Министр внутренних дел Виталий Захарченко считает, что уголовное дело по обвинению трех мужчин в изнасиловании и убийстве с особой жестокостью Оксаны Макар должно рассматриваться судом в открытом режиме.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, об этом В.Захарченко сказал во время совещания руководства Министерства внутренних дел.

«Я, как министр внутренних дел, понимаю, что суд по делам о половых преступлениях, с целью предотвращения неразглашения сведений об интимных сторонах жизни потерпевшей, вправе принять решение о закрытом судебном процессе. И суд имеет законное право на принятие такого решения. Эти нормы закреплены в действующем законодательстве, а также они есть в новом, недавно принятом Уголовном процессуальном кодексе. Во многих европейских странах существует аналогичный порядок», - сказал В.Захарченко.

В то же время, добавил министр, «как гражданин, я также считаю, что процесс над лицами, которым предъявлено обвинение в совершении особо тяжких преступлений против личности, – изнасиловании, убийстве с особой жестокостью, должен быть открытым и стать уроком для всего нашего общества».

Также В.Захарченко подчеркнул, что должны стать предметом серьезного рассмотрения и действия милиции на первоочередном этапе. «В то же время нам скрывать ничего, все надлежащие выводы мы сделали самостоятельно», - сказал он.

Однако, отметил глава МВД, последнее решение об открытости судебного заседания по делу О.Макар остается за судом.

При этом министр добавил, что, несмотря на критику, которая раздавалась в адрес стражей порядка, милицией в максимально сжатые сроки приложены все усилия для исправления допущенных на первоочередном этапе ошибок и обеспечено объективное и полное расследование.

Как сообщалось, со стороны ряда политических деятелей, а также журналистов, в том числе и иностранных, раздаются призывы относительно наиболее широкого доступа общественности к слушанию дела О.Макар и проведение судебного заседания в открытом режиме. Граждане обеспокоены тем, что любая закрытость при этом может служить для укрывательства каких-то негативных фактов, в том числе и допущенных со стороны милиции.

Справка УНИАН. 10 марта в Николаеве трое мужчин завлекли в квартиру 19-летнюю О.Макар и изнасиловали, после чего пытались ее задушить и сжечь. Девушка с ожогами 55% тела была госпитализирована в очень тяжелом состоянии. Она скончалась 29 марта в ожоговом центре Донецка.

25 апреля Генеральная прокуратура Украины утвердила обвинительное заключение и передала в Центральный районный суд Николаева уголовное дело по обвинению троих убийц О.Макар.