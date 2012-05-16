«Укрзализныця» планирует производить поезда Hyundai в Украине

Как сообщает «Укрзализныця», согласно контракту, корейская компания берет на обслуживание электропоезда и в течение 5 лет будет выполнять все гарантийные обязательства по обеспечению качества ремонта и эксплуатации.

Кроме того, Hyundai Rotem подготовит украинских специалистов, которые смогут самостоятельно обслуживать и ремонтировать скоростные поезда Hyundai в Украине.

По словам первого заместителя генерального директора «Укрзализныци» Николая Сергиенко, корейская сторона также передаст все технические условия, документацию и программное обеспечение, необходимое для проведения ремонтов и технического обслуживания поездов.

Он также отметил, что «Укрзализныця» обсуждает вопрос о производстве поездов Hyundai в Украине.

«Мы ищем потенциальных участников этого проекта, предлагаем корейской стороне украинских партнеров. Я считаю, что уже сегодня можно начинать с 20% локализации производства в Украине. А вообще мы стремимся достичь 40-50%, хотя в будущем для потенциальных наших партнеров ставим задачу достижения 60% использования в производстве украинских комплектующих », - сообщил Н.Сергиенко.

Справка УНИАН. Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Финансирование поставок осуществляется за счет кредитных и собственных средств «Укрзализныци», в частности, 85% от общей стоимости 10 электропоездов (261 млн долларов США) будет финансироваться за счет кредитных средств «Эксимбанка» Республики Корея сроком на 10 лет.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.

Обслуживание новых поездов Hyundai планируется осуществлять в ремонтно-экипировочных депо Харькова и Киева.