Украину ожидает рекордный урожай кукурузы и подсолнечника

Такую тенденцию вчера отметила в своем отчете компания Oil World, пишет Коммерсант.

Кроме гибели озимых, на решение украинских аграриев повлияли также государственные ограничения для производителей пшеницы, значительно снизившие рентабельность ее производства. Эксперты отмечают, что в этом году урожай подсолнечника и кукурузы в Украине может стать рекордным.

Аграрии во всем мире засевают на месте потерянных посевов озимых подсолнечник и кукурузу, сообщил вчера Bloomberg со ссылкой на аналитиков компании Oil World. Посевы этих культур расширились в Румынии, Болгарии, Франции, Венгрии, России и Украине. В результате мировое производство подсолнечника может вырасти до 39 млн т в 2012/13 маркетинговом году, что превысит рекордный урожай предыдущего года в 38,83 млн т. В Украине при условии расширения площадей под масличные культуры до 5,6 млн га и урожайности на уровне 17,1 ц/га урожай подсолнечника также станет рекордным — 9,4 млн т, отмечают в Oil World.

В конце прошлого года в Министерстве аграрной политики и продовольствия прогнозировали, что пересевать придется более 3 млн га озимых. Впрочем, по результатам проверки оказалось, что погибло только 1,5 млн га посевов. Из них, по данным Украинской зерновой ассоциации, на сегодня пересеяно 1,2 млн га. Из них кукурузой было пересеяно 429 тыс. га, ячменем — 435 тыс. га, данных о подсолнечнике нет. Проблемы с пересевом озимой пшеницы возникли в первую очередь из-за резкой смены погоды, считают эксперты.

Впрочем, интерес аграриев к зерновым культурам снижается уже несколько лет — государство устанавливает слишком много ограничений для их производителей, говорит гендиректор Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко. "В прошлом году экспортерам перестали возмещать НДС, из-за чего внутренняя цена на зерновые упала на 20%. А производителей масличных это не коснулось",— отмечает он. Отмена возмещения НДС при экспорте зерновых была утверждена в Налоговом кодексе и вступила в силу с 1 июля 2011 года. Предполагается, что она будет действовать до 2014 года.

На фоне проблем с зерновыми выгодно отличаются кукуруза и подсолнечник — спрос на эти культуры стабильно высок, их рентабельность также гораздо выше.

Эксперты Oil World ожидают, что рекордный урожай кукурузы и подсолнечника, продолжающийся уже второй год, приведет к снижению цен на эти товары. Так, по состоянию на 10 мая средняя цена на подсолнечное масло составляла $1190/т, хотя всего неделю назад его стоимость была $1205/т.