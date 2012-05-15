Глава УГКЦ: когда я был солдатом, в Луганске не было греко-католической церкви

Как передает корреспондент УНИАН, глава УГКЦ отметил, что ему радостно вернуться в город, где он 21 год назад нес воинскую службу в Советский армии.

«Я служил в славном Ворошиловградском ВВАУШе (высшее военное авиационное училище штурманов. - УНИАН) в медицинской службе. Это было особенное время, конец 80-х годов начало 90-х, но я нашел в своих сослуживцах добрых людей, которые сыграли большую роль в моей жизни. Сегодня я встретился с ними, и мы сразу друг друга вспомнили. И они даже наградили меня медалью, как бывшего военнослужащего ВВАУШ», - сказал предстоятель УГКЦ.

Он так же отметил, что посещение Луганска приурочено 10-летнему юбилею со дня установления епископской кафедры Донецко-Харьковского экзархата УГКЦ.

«Мне особенно приятно поздравить вас с этим юбилеем, потому что Луганская область также входит в Донецко-Харьковский экзархат. За это время тут многое изменилось. Я вспоминаю, что когда был солдатом, то по воскресеньям искал греко-католическую церковь, куда можно было бы приходить, но ее здесь не было, а сейчас она есть. Я увидел Луганск преображенным, это уже город современный, город хороших, работящих людей. Это город открытых сердец и улыбающихся лиц», - сказал предстоятель УГКЦ.

Предстоятель УГКЦ также сообщил, что встретился с городскими и областными властями. Он призвал греко-католиков Луганска любить друг друга, заботиться и утешать друг друга в горе.