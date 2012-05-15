Землю на днепровских склонах получили ДУСя, Нафтогаз и др. (список)

Как сообщил УНИАН председатель временной контрольной комиссии Киевсовета по изучению ситуации, сложившейся вокруг застройки Парковой аллеи и Днепровских склонов в Киеве, Александр Бригинец, такие данные уже имеет возглавляемая им комиссия.

По его словам, на сегодняшний день 13 разным компаниям выданы документы о градостроительных условиях и ограничениях по объектам застройки Парковой дороги.

Так, ООО "Амадеус Ко" условия выданы под объект транспортной и инженерной инфраструктуры (вертолетная площадка – УНИАН). Ему предоставлен земельный участок площадью 2,183 га на Парковой дороге. В ограничениях строительства отмечается, что предельный процент застройки – ориентировочно 40%. При этом предельная высота здания должна быть определена, согласно документам, “технологической необходимостью, обусловленной заданием на размещение инженерно-транспортного комплекса".

ООО "АСТЕРА-С" выделена земля на Парковой дороге, 6-10, под гостинично-административно-развлекательный комплекс с наземным и подземным паркингами. Границы земельного участка должны уточняться градостроительным обоснованиям.

Государственное управление делами получило земельный участок на Парковой дороге, 3-5-7, для эксплуатации и обслуживания нежилых помещений – границы и площадь земельного участка определяются в соответствии с предложениями Киевзема.

КП "Аттика" под спортивно-оздоровительный комплекс получило участок на Парковой дороге, 3, - границы должны уточняться градостроительным обоснованиям.

Дочернему предприятию "Курени" выделена земля на Парковой дороге, 4, под гостинично-ресторанный комплекс. В других градостроительных ограничениях, выданных этому предприятию, идет речь реконструкции ресторана и гостевой автостоянки на Парковой дороге, 4.

КП "Специализированное управление противооползневых подземных работ" выделен земельный участок на Парковой дороге, 8-б, под здания и сооружения предприятия.

Печерскому райсовету, как заказчику строительства детской площадки и гостевой автостоянки, выделен земельный участок на Парковой дороге на месте Лучного поля.

ООО "Шевченко, Дидковский и Партнеры" как заказчику строительства выделена земля на Парковой дороге под офисно-спортивный комплекс.

Другой заказчик - ООО "Медведь" получило землю под теннисный клуб, ООО "Альянс-Центр" – под строительство ресторана на Парковой дороге.

ДК “Газ Украины” НАК "Нафтогаз" для административно-офисного здания получила землю на Парковой дороге, 3/5,7.

ООО "Гранд Буд" на Парковой дороге, 4, предоставлена земля под гостинично-развлекательный комплекс с подземным паркингом. ООО "Профиль" предоставлена земля на Парковой дороге, 16, под существующий ресторанный комплекс.