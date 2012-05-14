Ющенко открыл отель своего зятя
14:51, 14 мая 2012Общество
4466 0
В селе Ставки, возле Ровно, на берегу озера и живописного парка появился парк-отель "Швейцария". Владельцем гостиницы является зять третьего президента Украины Виктора Ющенко - Алексей Хахлев.
Ющенко помог зятю открыть отель, фото ogo.ua
Несмотря на то, что открытие не анонсировалось в местных СМИ, на него были приглашены местные бизнес элита, руководители области и города и политики, пишет портал OGO.ua. Однако, как стало известно из источников, на которые ссылается портал, представители власти и правящей партии проигнорировали приглашение.
Перерезал ленточку сам владелец отеля Алексей Хахлев вместе с третьим президентом Украины и по совместительству его тестем Виктором Ющенко.
Батюшка освятил новый отель и окропил присутствующих святой водой.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter