Ющенко открыл отель своего зятя

Несмотря на то, что открытие не анонсировалось в местных СМИ, на него были приглашены местные бизнес элита, руководители области и города и политики, пишет портал OGO.ua. Однако, как стало известно из источников, на которые ссылается портал, представители власти и правящей партии проигнорировали приглашение.

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