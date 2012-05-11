Украинцы стали чаще ходить в кино

Об этом УНИАН сообщили в международной ассоциации производителей и дистрибьюторов фильмов Motion Picture Association (MPA).

По информации MPA, за январь-апрель с.г. украинские кинотеатры посетили 6,9 млн. человек, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщил УНИАН один из представителей кинопрокатной компании, рост поступлений на рынке кинопроката может по итогам этого года быть еще выше в результате выхода во второй половине года на экраны Украины ряда кассовых лент. "Конечно, это станет возможным при условии, что на рынке будут четкие и прозрачные правила игры, в частности, никто не будет пытаться провести какие-то очередные законодательные инициативы по продвижению чьих-то интересов, или не будет прибегать к действиям, которые блокируют работу его субъектов", - отметил он.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 1 февраля 2012 года принял постановление №168, которым отменяется требование об обязательности дублирования или озвучения фильма на территории Украины. Таким образом, по мнению ряда общественных организаций, правительство создало протекционистский режим для российской киноиндустрии, стимулируя прокатчиков отказываться от услуг украинских актеров, переводчиков и студий дублирования.

Справка УНИАН. Motion Picture Association (MPA) была основана 1945 году для помощи международной киноиндустрии. Ассоциация является спонсором нескольких наград.

Членами МРА являются крупнейшие производители и дистрибьюторы фильмов в мире - Paramount Pictures, Sony Pictures, Universal City Studios, Walt Disney Studios, 20 Century Fox Film, Warner Bros и др.