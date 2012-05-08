СМИ: Ливийцы предлагают обменять пленных украинцев на самолет Каддафи

Суд над украинцами должен был состояться еще 1 мая. Но так как в Ливии проходили гулянья по случаю Дня трудящихся, судья отказался выходить на работу и перенес заседание на 8 мая. Однако, судьбоносных решений никто не ждет, пишет «Комсомольская правда в Украине».

«Судья заслушает стороны и перенесет слушание. Вердикт прозвучит только тогда, когда закончатся переговоры между государствами. Это не правовой, а политический процесс. Ливийцы пытаются выбить для себя дивиденды и тянут время», - считают сербские дипломаты, которые также пытаются освободить своих граждан из плена.

Украинские чиновники, которые знакомы с ходом переговоров в Триполи, в трагический исход процесса не верят.

«Статья, которой нас пугают, - формальность, применять ее не станут, ведь ливийцы рассчитывают на дальнейшее сотрудничество с нашим государством. Идет нормальный, спокойный диалог, можно сказать, торги. Не стоит волноваться», - рассказал источник, близкий к переговорному процессу.

Как сообщает издание, в обмен на наших граждан Ливия хотела бы получить обещанный им ранее самолет.

«В свое время полковник Каддафи заключил с нашим государством контракт на ремонт самолетов АН. И вот один из отремонтированных лайнеров пылится на аэродроме в Гостомеле», - открыл ход переговоров собеседник.

«Повстанцы требуют от нас отдать им этот самолет, мы же хотим, чтобы они сперва заплатили за его ремонт и отпустили украинцев. Думаю, вскоре мы найдем выход из этой ситуации», - от метил источник.

По словам собеседника, повстанцы, которые удерживают украинцев в плену, сделают все возможное, чтобы заполучить лайнер. Ведь, имея свои "крылья", можно поднять свой авторитет.

«Тот, кто имеет такую махину, не только получит уважение соотечественников, но возможность занять самые высокие государственные кресла», - заявляют во внешней разведке.

Напомним, 27 августа 2011 года ливийские повстанцы атаковали офис российско-ливийской нефтяной компании "Дакара" в Триполи. После обыска все сотрудники, среди которых украинцы, белорусы и россияне, были арестованы. Местная прокуратура обвинила их в пособничестве армии Каддафи - якобы те ремонтировали для полковника военную технику. Если служители Фемиды докажут, что по вине украинцев гибли люди, им светит суровое наказание - от пожизненного заключения до смертной казни.