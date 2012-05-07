В Днепропетровске на площади взорвались два аэрозольных баллончика
10:10, 07 мая 2012Общество
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Баллончики взорвались в мусорном баке, где произошло самовозгорание мусора.
Сегодня в 8.10 в Днепропетровске на Привокзальной площади взорвались два аэрозольных баллончика.
Об этом УНИАН сообщил представитель Главного управления МВД Украины в Днепропетровской области.
По его словам, по предварительным данным, баллончики взорвались в мусорном баке, где произошло самовозгорание мусора.
При этом источник не сообщил других подробностей происшествия.
Как сообщал УНИАН, в результате 4 взрывов в Днепропетровске пострадал 31 человек, в том числе 10 несовершеннолетних.
СБУ расследует уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Все взрывные устройства были заложены в бетонные урны.
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