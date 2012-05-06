В Киеве маршрутка столкнулась с фурой: есть жертвы

В воскресенье утром в Киеве в результате столкновения маршрутки с фурой погиб водитель автобуса «Богдан».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УДАИ МВД Украины в Киеве, авария произошла в 5:40 на Харьковской площади.

Установлено, что грузовик, зарегистрированный в республике Молдова, двигался по проспекту Бажана в направлении Борисполя. А «Богдан» ехал от улицы Коллекторной в направлении Харьковского шоссе.

«Эти транспортные средства не смогли разминуться на вышеуказанном перекрестке. Светофоры там работали, поэтому кто-то из водителей не придерживался требований проезда перекрестка», - отметили в ГАИ.

Во время столкновения 33-летний водитель маршрутки получил травмы, от которых умер на месте ДТП. В салоне микроавтобуса, который отправлялся на 455-й маршрут, находился лишь кондуктор, младший брат водителя. Он с тяжелыми травмами был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи.

Водитель фуры рассказал, что ехал в Беларусь и перевозил почти 20 тонн вина. Во время столкновения незначительная часть товара выпала на дорогу и была повреждена.

По предварительным данным, (со слов свидетелей) «Богдан» двигался на зеленый сигнал светофора. Однако, кто и в какой мере виновен в этом происшествии, будет окончательно выяснено в ходе следствия, прояснили в пресс-службе ГАИ.