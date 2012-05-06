Завтра в Украине - тепло, но мокро

Завтра, 7 мая, в Украине, кроме большинства восточных областей, ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, днем в карпатском регионе местами сильные ливни.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем 22-27°, на юге и кое-где 30°; в западных областях ночью 8-13°, днем 18-23°.

В Киеве и Киевской области завтра переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью по области 11-16°, днем 22-27°; в Киеве ночью 14-16°, днем 23-25°.

Сегодня, 6 мая, температура воды в Черном и Азовском морях 16-21°, в Днепре возле Киева - 19°.