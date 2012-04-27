Число пострадавших в Днепропетровске возросло до 29 человек

Об этом УНИАН сообщили в отделе общественных связей УМВД в Днепропетровской области.

В частности, 11 пострадавших находятся в областной клинической больнице им. Мечникова, 9 – в областной детской клинической больнице, по одному пострадавшему госпитализированы в 5 разных больниц Днепропетровска.

5 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 12 – в состоянии средней тяжести.

Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Днепропетровска произошли четыре взрыва.

По фактам взрывов в Днепропетровске прокурор области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).