Число пострадавших в Днепропетровске возросло до 29 человек
18:05, 27 апреля 2012Общество
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В результате взрывов в Днепропетровске пострадали 29 человек. 26 из них госпитализированы.
|26 человек госпитализированы
В частности, 11 пострадавших находятся в областной клинической больнице им. Мечникова, 9 – в областной детской клинической больнице, по одному пострадавшему госпитализированы в 5 разных больниц Днепропетровска.
5 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 12 – в состоянии средней тяжести.
Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Днепропетровска произошли четыре взрыва.
По фактам взрывов в Днепропетровске прокурор области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
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