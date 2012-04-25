В МИД начали разбираться с голландцами, снявшими рекламу про украинок

У Грищенко выразили обеспокоенность в связи с появлением на телевидении Нидерландов рекламы под названием «Удержи его дома» с призывом к женщинам уговорить мужчин не ехать в Украину на Евро-2012, сообщил журналистам пресс-секретарь МИД Александр Дикусаров, пишет НБН.

«Мы осуждаем такого рода рекламу и будем требовать того, чтобы она была снята с ротации на телевидении. Посол Украины в Нидерландах уже провел встречу с представителями Федерации футбола Нидерландов, спонсорами которой является компания, выпустившая ролик в ротацию», – заявил представитель МИД.

Глава украинского диппредставительства в Голландии выразил обеспокоенность тональностью этой рекламы, которая является «унизительной и дискриминационной».

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«В Федерации футбола Нидерландов резко осудили выход этой рекламы и заверили украинскую сторону в том, что ролик был произведен без согласования с ними, хотя это должно было быть сделано. Также, по словам представителя Федерации футбола Нидерландов, в ролике безосновательно размещен логотип Федерации», – отметил г-н Дикусаров.

«Мы считаем данный ролик дискриминационным, способствующим разжиганию межнациональной розни, несправедливым по отношению к Украине и украинцам. Мы решительно будем добиваться того, чтобы он был снят с ротации», – подчеркнул он.

Напомним, в Нидерландах появилась реклама с призывом к женщинам уговорить мужчин не ехать в Украину на Евро-2012 из-за того, что «эта страна полна красивых женщин».

В частности, в клипе под названием «Удержи его дома», который длится 25 секунд, появляется поисковая система Google и вводятся слова Ukrainian women. После этого на экране появляется большое количество фотографий молодых привлекательных полуодетых женщин. Видеоряд сопровождается женским голосом, который может восприниматься как выражающий пренебрежение и отвращение.