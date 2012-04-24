Голландских женщин просят не пускать своих мужей в Украину на ЕВРО-2012
19:35, 24 апреля 2012Мир
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В Нидерландах транслируют рекламу, которая призывает тамошних женщин не пускать своих мужей на матчи Евро-2012 в Украину из-за "красивых украинских женщин".
кадр из рекламы в Голландии
Реклама с призывом "Удержи его дома" транслируется в вечернее время на телеканалах NED-1 и NED-2 и принадлежит энергетической компании Nederlandse Energie Maatschappij (NLE), сообщает sport.bigmir.net.
В Украину по мнению NLE не стоит ехать из-за того, что "эта страна полна красивых женщин". Лучше заключить контракт с энергокомпанией и получить в подарок пивную колонку.
Сборная Нидерландов три своих матча на групповом этапе Евро-2012 проведет в Харькове.
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