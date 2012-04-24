Голландских женщин просят не пускать своих мужей в Украину на ЕВРО-2012

Реклама с призывом "Удержи его дома" транслируется в вечернее время на телеканалах NED-1 и NED-2 и принадлежит энергетической компании Nederlandse Energie Maatschappij (NLE), сообщает sport.bigmir.net.

В Украину по мнению NLE не стоит ехать из-за того, что "эта страна полна красивых женщин". Лучше заключить контракт с энергокомпанией и получить в подарок пивную колонку.

Сборная Нидерландов три своих матча на групповом этапе Евро-2012 проведет в Харькове.