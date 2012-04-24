Городская власть передаст коммунальные помещения творческим союзам
Проект решения Киевского городского совета рассмотрят на ближайшей сессии.
По поручению председателя Киевской городской государственной администрации Александра Попова Главное управление коммунальной собственности КГГА подготовило проект решения Киевского городского совета о бесплатной передаче творческим союзам Украины нежилых помещений коммунальной собственности города. Как сообщает пресс-служба КГГА, вопрос передачи творческим союзам помещений, в которых сегодня работают художники, рассмотрят на ближайшей сессии депутаты Киевсовета.
Напомним, что во время встречи с представителями национальных и киевских творческих союзов глава Киевской городской госадминистрации Александр Попов заявил, что городская власть в ближайшее время решит проблемные вопросы творческих союзов. Особое внимание уделено оплате коммунальных услуг, что сегодня больше всего беспокоит деятелей культуры, а также вопросу помещений для работы творческих объединений.