Городская власть передаст коммунальные помещения творческим союзам

По поручению председателя Киевской городской государственной администрации Александра Попова Главное управление коммунальной собственности КГГА подготовило проект решения Киевского городского совета о бесплатной передаче творческим союзам Украины нежилых помещений коммунальной собственности города. Как сообщает пресс-служба КГГА, вопрос передачи творческим союзам помещений, в которых сегодня работают художники, рассмотрят на ближайшей сессии депутаты Киевсовета.

Напомним, что во время встречи с представителями национальных и киевских творческих союзов глава Киевской городской госадминистрации Александр Попов заявил, что городская власть в ближайшее время решит проблемные вопросы творческих союзов. Особое внимание уделено оплате коммунальных услуг, что сегодня больше всего беспокоит деятелей культуры, а также вопросу помещений для работы творческих объединений.