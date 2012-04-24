Вызов ворам: в Черновцы везут канализационные люки c секретом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черновицкого городского совета, коммунальное предприятие «Черновцыводоканал» ведет активные переговоры с фирмой о закупке новых люков, дождеприемников, элементов дренажной системы с антивандальной системой.

Вчера во дворе Департамента жилищно-коммунального хозяйства Черновцов состоялась презентация этой продукции. По словам директора Департамента ЖКХ в горсовете Дмитрия Сирмана, люки чешской компании «намного лучше тех, которые производятся в Украине, а стоят они не намного дороже». Кроме этого, люки практически вдвое легче, выдерживают большую нагрузку, монтируются по современным технологиям так, что их невозможно украсть.

«На каждый люк фирма-производитель нанесет герб Черновцов и надпись: «Собственность территориальной общины», - добавил Д.Сирман.

По словам коммерческого директора ООО «Каси-Украина» Александра Сорочинского, стоимость одного люка колеблется от 1 до 1,3 тыс грн. Кроме них, фирма будет поставлять в Черновцы дождеприемники и другие элементы дренажной системы.

В то же время начальник ГКП «Черновцыводоканал» Владимир Андрущак сообщил, что до конца этого года возглавляемое им предприятие планирует заменить в городе около 200 люков.

«Старые люки мы не будем выбрасывать, а будем монтировать в отдаленных районах города», - отметил руководитель предприятия.