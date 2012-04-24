Вызов ворам: в Черновцы везут канализационные люки c секретом

12:44, 24 апреля 2012
Общество
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В Черновцах установят новые канализационные люки чешской компании KASI, которые благодаря специальному механизму крепления злоумышленники не смогут самостоятельно открыть или срезать.

Новые канализационные люки невозможно украсть. По крайней мере, так говорят чиновники

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черновицкого городского совета, коммунальное предприятие «Черновцыводоканал» ведет активные переговоры с фирмой о закупке новых люков, дождеприемников, элементов дренажной системы с антивандальной системой.

Вчера во дворе Департамента жилищно-коммунального хозяйства Черновцов состоялась презентация этой продукции. По словам директора Департамента ЖКХ в горсовете Дмитрия Сирмана, люки чешской компании «намного лучше тех, которые производятся в Украине, а стоят они не намного дороже». Кроме этого, люки практически вдвое легче, выдерживают большую нагрузку, монтируются по современным технологиям так, что их невозможно украсть.

«На каждый люк фирма-производитель нанесет герб Черновцов и надпись: «Собственность территориальной общины», - добавил Д.Сирман.

По словам коммерческого директора ООО «Каси-Украина» Александра Сорочинского, стоимость одного люка колеблется от 1 до 1,3 тыс грн. Кроме них, фирма будет поставлять в Черновцы дождеприемники и другие элементы дренажной системы.

В то же время начальник ГКП «Черновцыводоканал» Владимир Андрущак сообщил, что до конца этого года возглавляемое им предприятие планирует заменить в городе около 200 люков.

«Старые люки мы не будем выбрасывать, а будем монтировать в отдаленных районах города», - отметил руководитель предприятия.

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