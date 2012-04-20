Ахметову разрешили купить половину Крымэнерго

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель управления лицензирования НКРЭ Юрий Антонюк журналистам в Киеве.

«Покупка ДТЭК акций «Крымэнерго» соответствует требованиям условий, правил передачи и поставки электроэнергии по регулируемому тарифу», - отметил он.

По словам Ю.Антонюка, родственные с ДТЭК лицензиаты не осуществляют деятельность на территории ведения деятельности «Крымэнерго».

Как сообщалось, ранее НКРЭ приняла аналогичное решение в отношении ПАО «Донецкоблэнерго» и «Днепроблэнерго». В итоге, ДТЭК стал победителем конкурса по приватизации госпакетов акций этих энергокомпаний.

Напомним, конкурс по продаже 45% акций «Крымэнерго» состоится 4 мая 2012 года. Стартовая стоимость пакета составляет 246 млн грн. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается за семь дней до его проведения.

В настоящее время миноритарными акционерами «Крымэнерго» являются энергохолдинг ДТЭК, владеющий 12,49% акций компании, а также Garensia Enterprises Limited (Кипр) в размере 10,36%, связанная с группой «Энергетический стандарт» российского бизнесмена Константина Григоришина.

Справка УНИАН. ПАО «Крымэнерго» занимает доминирующее положение на рынке энергоснабжения Автономной Республики Крым. Уставный фонд «Крымэнерго» составляет 43 млн 241,88 тыс. грн., номинал акции – 0,25 грн. 70% акций «Крымэнерго» владеет НАК «ЭКУ».