Блок Черновецкого пикетирует незаконное строительство на улице Горького,33

Сегодня Блок Леонида Черновецкого продолжил бессрочное пикетирование строительства по улице Горького, 33-в в Киеве, сообщила в интервью журналистам сопредседатель фракции «Блок Леонида Черновецкого» в Киевском городском совете Алла ШЛАПАК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, по ее словам, на митинге присутствуют жильцы прилегающих домов, которые обеспокоены техническим состоянием своих домов из-за сооружения 17-этажного административно-офисного комплекса по адресу: улица Горького, 33-в.

А.ШЛАПАК также подчеркнула, что Киев должен выполнять столичные функции, то есть городские власти должны обеспечивать нормальные условия для представителей высшей государственной власти. «В данном случае – это судьи Конституционного Суда, которым на сегодняшний день угрожает нарушение условий их нормальной работы из-за сооружения перед их окнами на расстоянии 20 метров многоэтажки”, - отметила она.

Она заявила о существовании распоряжения Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО о приостановке этого строительства и о требовании всех соответствующих служб об уменьшении высотности здания до 4-х этажей. «Но на сегодняшний день мы имеем факт дерзкого игнорирования застройщиками решений всех ветвей власти. Поэтому наш пикет будет продолжаться до тех пор, пока это строительство не прекратится”, - отметила А.ШЛАПАК.

Как известно, заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ инициировал отмену незаконного строительства, которое ведется по адресу: улица Горького, 33-в в столице. По его словам, по поручению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и согласно обращениям Кабинета Министров Украины, председателя Конституционного Суда, Генеральной прокуратуры было принято решение о приостановке этого строительства до полного выяснения ситуации. «Но, несмотря на это, строительство там продолжается. Вместо 4-х этажей прямо во дворе Конституционного Суда сооружается 17-этажный монстр. Кто бы ни стоял за этим строительством, киевские власти прекратят этот произвол», - подчеркнул О.ДОВГИЙ.

Он также отметил, что разрешение на сооружение этого здания было предоставлено прежним мэром Киева, а в настоящее время – кандидатом в народные депутаты по списку блока «Наша Украина – Народная самооборона» Александром ОМЕЛЬЧЕНКО.