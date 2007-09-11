Янукович положит Морозу на стол ”реальный” проект

Проект государственного бюджета на 2008 год, который Кабинет министров намерен одобрить на своем сегодняшнем заседании, будет передан в Верховную Раду 15 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, открывая заседание Кабмина, сообщил премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день проект бюджета реальный и правительство его выполнит обязательно. «Та работа, которая была сделана за последние две недели, убедила нас в том, что бюджет, который предложен правительством, – реальный, и мы его обязательно выполним. Все параметры, которые заложены в бюджет, прежде всего, они направлены на развитие страны, на повышение экономики, создание механизмов мотивации, а это означает повышение социальных стандартов, рост зарплат, пенсий», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, работа над усовершенствованием бюджета шла до последнего дня, и окончательный вариант документа, согласованный на уровне всех министерств, был готов лишь сегодня утром.

В частности, по информации В.ЯНУКОВИЧА, в сведенном бюджете предусматривается рост доходной части более чем на 50 млрд. грн. Эти средства будут использованы как инвестиционный ресурс развития экономики и на повышение социальных стандартов жизни граждан.

В связи с введением третьего этапа тарифной сетки будут повышены должностные оклады бюджетникам, в частности, учителям и медикам. По информации В.ЯНУКОВИЧА, оклад учителей повысится на 35,7% - с 1401 грн. до 1901 грн., заведующих детсадами на 525 грн. или 34,7% - с 1511 до 2036 грн., врача-хирурга высшей категории на 34,5% - с 1423 до 1914 грн., участкового врача на 34,7% - до 1668 грн., врача скорой помощи высшей категории – до 2053 грн., фельдшера высшей категории – до 1028 грн.

В.ЯНУКОВИЧ заявил, что будет продолжена пенсионная реформа, которая будет направлена, прежде всего, на ликвидацию «уравниловки». Необходимо установить более справедливые выплаты для людей с большим трудовым стажем, отметил премьер.

В целом средняя пенсия, без учета военных пенсий, вырастет до 685 грн., военная пенсия – до 729 грн. В среднем рост пенсии составит 103 грн. Также правительство планирует в следующем году увеличение стипендий аспирантам, студентам, докторантам.

Также планируется увеличить финансирование научной деятельности, сказал В.ЯНУКОВИЧ.