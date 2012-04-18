В Запорожье на госпредприятии 17 лет нелегально выпускали оружие

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области, «сотрудники спецмилиции возбудили уголовное дело по факту незаконного изготовления и хранения оружия».

По данным ОСО, основание для возбуждения данного уголовного дела стала проверка, проведенная на местном госпредприятии после обнаружения на его территории арсенала оружия из 81 пистолета «Хортица», запасных магазинов к пистолетам, а также шомполов и калибраторов для патронов.

«Пистолеты и «арсенал» к ним были направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр при ГУМВД Украины в Запорожской области, где после проведения ряда экспертиз был сделан вывод, что изъятые предметы являются нарезным короткоствольным огнестрельным оружием, изготовленный промышленным способом и пригодным к осуществлению выстрела. В ходе проверки были опрошены работники предприятия, принимавшие участие в изготовлении и хранении обнаруженных пистолетов, и было установлено, что работы по разработке и изготовлению образцов пистолетов «Хортица 125» и «Хортица 76М» начались с 1995 года. При этом руководство предприятия не предоставило правоохранителям информацию о точном количестве произведенной продукции. Милиционеры также установили, что оружие хранилось и изготавливалось без предусмотренного законодательством разрешения», - сообщили в милиции.

На сегодняшний день следователем отделения специальной милиции ГУМВД в Запорожской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – «Ношение, хранение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ведется следствие.

Как сообщал УНИАН, 55 пистолетов «Хортица» калибра 9 мм, 26 пистолетов «Хортица» калибра 5,6 мм и 52 магазина к ним были обнаружены сотрудниками спецмилиции ГУ МВД Украины в Запорожской области 12 апреля на территории одного из местных государственных производственных предприятий.