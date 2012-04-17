Бригинець: После Евро на Трухановом будут отдыхать лишь самые богатые

Об этом говорится в сообщении пресс-службы депутата.

«Существует опасность, что эта гигантская территория, которая интенсивно приводится в порядок и отгораживается от киевлян, после Евро может превратиться в закрытую зону отдыха для самых богатых. Уверен, что таким образом власть, имевшая виды на этот пляж, просто использовала шведов в качестве прикрытия», - считает А.Бригинец.

По его информации, речь идет о 1,5 км лучших пляжей на Трухановом острове с обеих сторон Пешеходного моста. Гектары прибрежной территории уже обнесены глухим металлическим двухметровым забором.

Возведение забора начали в начале апреля с середины острова (от территории КП «Генеральная дирекция Киевского городского совета по обслуживанию иностранных представительств», дирекция «Труханов остров»).

Забор тянется вдоль аллеи, ведущей к парашютной вышке. На сегодняшний день забор «довели» до ул. Трухановской.

Отгороженными от доступной для киевлян части острова остались: пункт проката, спортивная площадка, где отдыхающие играли в волейбол и пейнтбол, общественные гардеробные и аттракцион «Веселые горки», который на днях уничтожили. Другая часть пляжа (700 м) острова по течению Днепра также готовится к заграждению.

По словам депутата, на пляж Труханова острову завезен чистый песок, уничтожена часть зеленых насаждений, впервые за последнее 10-летие почищены и окрашены общественные уборные, территория убирается работниками КП «Плесо».

По официальной информации КГГА, пляжи на Трухановом острове были избраны Организацией болельщиков футбола Королевства Швеция под строительство кемпинг-городка для проживания шведских болельщиков во время Евро-2012 в Киеве. Хотя депутат сомневается, что шведы знают о том, что для сооружения кемпингов выбраны бесплатные коммунальные пляжи столицы.

Именно поэтому депутат обратился к послу Швеции с сообщением о том, что под предлогом создания кемпингового городка для шведских болельщиков у киевлян забрали самый лучший бесплатный муниципальный пляж.