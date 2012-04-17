На задымленной шахте «Углегорская» 21 горняка оставили под землей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на инспектора труда Укруглепрофсоюза при Енакиевском теркоме Александра Кучумова.

По его словам, в шахте было принято решение оставить под землей 21 горняка для работ по ликвидации аварии, но «они находятся в полной безопасности, выполняя свои функциональные обязанности».

Бойцы военизированного горноспасательного отряда продолжают вести разведку аварийного участка, контролируют газовую обстановку в горных выработках, определяют необходимый объем работ для ликвидации задымления. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 9.35 на шахте «Углегорская» ГП «Орджоникидзеуголь» на горизонте 700 м было обнаружено задымление.

Точных причин возгорания пока нет, но известно, что ранее в данном районе проводились работы по погашению выработки.

Работа шахты приостановлена.