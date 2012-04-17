На задымленной шахте «Углегорская» 21 горняка оставили под землей
В Донецкой области из шахты «Углегорская» уже вывели на поверхность 123 горняка из 144, а 21 горняк задействован в работах по ликвидации аварии.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на инспектора труда Укруглепрофсоюза при Енакиевском теркоме Александра Кучумова.
По его словам, в шахте было принято решение оставить под землей 21 горняка для работ по ликвидации аварии, но «они находятся в полной безопасности, выполняя свои функциональные обязанности».
Бойцы военизированного горноспасательного отряда продолжают вести разведку аварийного участка, контролируют газовую обстановку в горных выработках, определяют необходимый объем работ для ликвидации задымления. Жертв и пострадавших нет.
Как сообщал УНИАН, сегодня в 9.35 на шахте «Углегорская» ГП «Орджоникидзеуголь» на горизонте 700 м было обнаружено задымление.
Точных причин возгорания пока нет, но известно, что ранее в данном районе проводились работы по погашению выработки.
Работа шахты приостановлена.