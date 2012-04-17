Жадан презентует новую книгу в УНИАН

В понедельник, 23 апреля, в 16.30 в УНИАН (Киев, ул. Крещатик, 4) состоится первая презентация нового поэтического сборника Сергея Жадана «Вогнепальні й ножові» («Огнестрельные и ножевые»).

Во время встречи можно будет услышать стихи, которые вошли в сборник, и совсем новые, еще не печатанные тексты.

Вход - свободный. Телефон для справок - 050 312 89 15.

«Вогнепальні й ножові» - это сборник библейских и криминальных баллад, герои которых упрямо и последовательно двигаются по темным тропам, намереваясь во что бы то ни стало воплотить в жизнь свои мечты и покинуть место преступления. Апостолы и боевики, пророки и беженцы, агитаторы и отступники, зомби - персонажи этой книжки говорят о времени и заполняют пространство, из которого появляются стихотворения, - лирические и возвышенные, радостные и ностальгические, огнестрельные и ножевые.

“В этой книжке неожиданно многих героев. А сами стихотворения оказались историями о любви, нежности, измене и преданности. А также о героизме, коварстве, ожесточении и неумолимости. Поэтому она и получилась лирической, а персонажи - непобедимыми. Как и должно быть с героями псалмов и вестернов”, - говорит о своем новом творении С.Жадан.