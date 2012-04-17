На Софийской площади будет петь Пласидо Доминго

Председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов согласовал проведение концерта на Софийской площади, подписав соответствующее распоряжение, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Согласно распоряжению, ответственность за подготовку и проведение мероприятия взяло на себя частное предприятие «Концертно-театральное агентство «Карина». Со своей стороны, столичные власти будут обеспечивать дежурство карет скорой помощи и пожарного автомобиля во время проведения концерта, а также обратится к ГУ МВД Украины в г. Киеве с просьбой обеспечить охрану общественного порядка.

Кроме того, распоряжением предусмотрено перекрытие движения транспорта 29 июня с 18.00 до 22.00 на углу улиц Владимирская и Ирининская; на углу улиц Владимирская и Софийская; на углу улиц Владимирская и Большая Житомирская; на углу Владимирского проезда и улицы Малая Житомирская, а также со стороны улицы А.Тарасовой и со стороны переулка Рыльского.

По информации организаторов, сцена для выступления П.Доминго будет оборудована самыми современными технологиями, будут использоваться зрелищные спецэффекты, а также будут установлены большие экраны, чтобы увидеть и услышать выдающегося тенора смогли все желающие.

Концерт будет продолжаться около двух часов.