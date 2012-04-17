Ужгородскую «Мамочку» с 20 судимостями снова взяли на горячем

Как сообщает УМВД Украины в Закарпатской области, «78-летняя бабушка Этелла больше известна в определенных кругах по кличке «Мамочка».

Начиная с советских времен и до сих пор эта воровка «заработала» более 20 судимостей за карманные кражи, так что при определенных обстоятельствах могла бы считаться и «вором в законе», заметили в милиции.

«В последнее время «Мамочку» видели в переполненных ужгородских маршрутках, где она, очевидно, воровала деньги и мобильные телефоны из карманов и сумок пассажиров», добавили в УМВД в Закарпатской области.

Днями в ужгородское горуправление милиции обратилась с заявлением 17-летняя студентка, к которой «в обед пристала какая-то смуглая маленькая старушка и открыто забрала из ее сумочки деньги в сумме 50 гривен».

78-летняя женщина задержана, вещественное доказательство совершения преступления изъято.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 186 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (грабеж).