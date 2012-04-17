Сегодня начинается аккредитация в киевский пресс-центр Евро-2012

17 апреля 2012 начинается официальная аккредитация всех средств массовой информации в медиа-центр Киева, который будет принимать Евро-2012. Об этом сообщает сайт КГГА.

Медиа-центр будет работать в течение всего периода проведения чемпионата Европы по футболу 2012 года. Местом размещения медиа-центра станет историческое здание Национальной музыкальной академии имени П. И. Чайковского, который находится в самом сердце столицы по адресу улица Городецкого 1/3.

Медиа-центр откроет свои двери для журналистов 7 июня, накануне официального открытия футбольного турнира, и будет работать до 2 июля.

Медиа-центр будет функционировать с 9.00 до 00.00.