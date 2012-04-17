Сегодня начинается аккредитация в киевский пресс-центр Евро-2012
10:43, 17 апреля 2012Общество
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Местом размещения медиа-центра станет историческое здание Национальной музыкальной академии имени Чайковского.
|Медиа-центр откроет свои двери для журналистов
Медиа-центр будет работать в течение всего периода проведения чемпионата Европы по футболу 2012 года. Местом размещения медиа-центра станет историческое здание Национальной музыкальной академии имени П. И. Чайковского, который находится в самом сердце столицы по адресу улица Городецкого 1/3.
Медиа-центр откроет свои двери для журналистов 7 июня, накануне официального открытия футбольного турнира, и будет работать до 2 июля.
Медиа-центр будет функционировать с 9.00 до 00.00.
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