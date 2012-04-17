МЧС: На Южноукраинской АЭС произошла авария
09:42, 17 апреля 2012Общество
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На Южноукраинской АЭС второй блок отключен от объединенной энергосистемы Украины.
|Радиационное и противопожарное состояние на станции - в пределах нормы
Вчера в 20.33 на Южноукраинской АЭС в результате разрушения изолятора основного трансформатора блока № 2 произошел обрыв высоковольтной линии, что привело к срабатыванию аварийной защиты энергоблока.
Энергоблок № 2 выведен на минимально контролируемый уровень и отключен от объединенной энергосистемы Украины, сообщает пресс-служба МЧС.
Работниками станции принимаются меры по устранению неисправностей. Радиационное и противопожарное состояние на станции - в пределах нормы.
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