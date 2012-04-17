На каждого жителя Донецкой области приходится 345 кг вредных выбросов

В Донецкой области объемы выбросов загрязняющих атмосферу веществ только стационарными источниками загрязнения (без транспортных средств) в 2011 году, по предварительным данным, увеличились по сравнению с предыдущим годом на 10,6% и составили 1,5 млн. тонн, что в расчете на одного жителя области составило 345 кг.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области.

В сообщении отмечается, что 1,5 млн тонн загрязняющих веществ в год - это 34,9% всех выбросов по Украине. А в расчете на одного жителя области - 345 кг выбросов загрязняющих веществ - это больше, чем в среднем по стране, в 3,6 раза.

Годовые выбросы на 1 кв. км территории региона превысили средний показатель по Украине в 7,9 раза и составили 57,5 тонны.

В ведомстве констатировали, что в 2011 году на 4,9% увеличились объемы выбросов предприятий коксохимической промышленности; на 6,9% - предприятий угольной отрасли; на 7,1% - при производстве строительных материалов и другой неметаллической минеральной продукции; на 7,5% - предприятий металлургического комплекса; на 19,4% - предприятий электроэнергетики.

Основными загрязнителями атмосферного воздуха в области являются тепловые электростанции, предприятия металлургической и угольной промышленности, на которые приходится почти 93% всех выбросов. Годовые выбросы загрязняющих веществ предприятиями по производству электроэнергии составили 558,5 тыс. тонн, или 36,6% областного объема, металлургического комплекса – 446 тыс. тонн, или 29,2%, угольной промышленности – 412,4 тыс. тонн, или 27%.

В целом по области в структуре загрязняющих веществ больше всего приходится на диоксид серы – 445,9 тыс. тонн, или 29,2% областного объема вредных выбросов, и оксид углерода – 403,6 тыс. тонн, или 26,5%. Годовые выбросы метана, который относится к так называемым парниковым газам, составили 357 тыс. тонн, или 23,4%. Крайне опасными являются выбросы соединений азота – 87,9 тыс. тонн, или 5,8% областного объема всех загрязняющих атмосферу веществ.

Кроме того, от стационарных источников загрязнения в атмосферу региона поступило 63,6 млн. тонн диоксида углерода (углекислого газа), который также влияет на изменения климата. По сравнению с 2010 годом выбросы диоксида углерода увеличились на 7,8%.

Воздушный бассейн испытывает самые значительные нагрузки в тех городах и районах области, где расположены предприятия металлургии, угольной промышленности и электроэнергетики. В Мариуполе годовые выбросы загрязняющих атмосферу веществ составили 382,4 тыс. тонн, или четверть областного объема, в Марьинском районе – 166,5 тыс. тонн, или 10,9%, в Дебальцево – 126,2 тыс. тонн, или 8,3%, в Старобешевском районе – 106,1 тыс. тонн, или 7%, в Харцызке – 103,1 тыс. тонн, или 6,8%, в Енакиево – 83,2 тыс. тонн, или 5,5%, в Донецке – 71,1 тыс. тонн, или 4,7%.