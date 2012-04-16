Деньги на ремонт Русановской набережной ушли на счета фиктивного предприятия

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со СМИ Генеральной прокуратуры Украины, растрата была выявлена во время проверки законности использования 1,5 млн грн бюджетных средств, выделенных на соответствующий капремонт.

В частности, установлено, что служебные лица одного из коммунальных предприятий столицы с целью растраты части этой суммы перечислили 200 тыс грн на фиктивное предприятие, которое якобы выполнило работы по устройству аллеи на указанной территории.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

По делу начато досудебное следствие.