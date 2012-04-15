Бизнесмены завозили турецкие пистолеты по частям

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Установлено, что в течение 2008-2011 годов бизнесмены незаконно ввезли в Украину 355 единиц огнестрельного турецкого оружия в разобранном виде, на которое не распространяется действие разрешительной системы. Злоумышленники оформили товар как комплектующие детали для устройств отечественного производства.

Впоследствии они собрали оружие, нанесли на него маркировку отечественного производителя, сертифицировали в соответствующем государственном органе под видом устройств отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных зарядами несмертельного действия. Бизнесмены успели реализовать около 70 единиц готового оружия.

Теперь предпринимателям грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.