Прогноз погоды на 16 апреля

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, ожидаются временами небольшие (в западных областях умеренные) дожди, местами грозы, только в большинстве южных областей без осадков.

Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 7-12° тепла; днем 14-19°, на Левобережье и в Крыму местами 20-23°, в Карпатах и горах Крыма ночью и днем 4-9° тепла.

В Киеве и Киевской области в понедельник облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, местами гроза.

Температура ночью по области 7-12°, днем 14-19° тепла; в Киеве ночью 10-12°, днем 16-18°.