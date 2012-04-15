Азаров пожелал украинцам сил, терпения и веры в себя

«Подошел к концу Большой пост и наступил самый главный духовный праздник всех христиан – Христово Воскресение. Праздник веры, любви и надежды. Праздник обновления и возрождения. Как природа оживает после зимнего сна, так и наше общество возрождается после кризиса», - говорится в приветствии Н.Азарова, размещенном на Правительственном сайте.

Премьер отметил, что терпение и ум украинцев, ежедневный кропотливый труд постепенно изменяют нашу страну. «Я верю, что мы твердо стали на путь, ведущий к улучшению благосостояния каждой украинской семьи», - подчеркнул глава правительства.

По его словам, «благодаря совместной работе достигнуты позитивные результаты, которые дают возможность повышать стандарты жизни каждого украинца».

«Понимаю, что происходит это не так быстро, как хотелось бы. Но нам никто ничего не дарит. Все делается собственными силами. Поэтому сил, терпения и целенаправленности всем нам нужно много. И веры, потому что без нее большие дела не осуществляются», - отметил Н.Азаров.

Он пожелал украинцам «Божьего благословения, здоровья, счастья, согласия, веры в себя, что даст возможность превратить Украину в сильное и справедливое государство, в котором благополучие всех – основной закон жизни».