НБУ может снизить процентные ставки

Его видео-обращение размещено на официальном сайте Нацбанка.

«Правление может получить рекомендацию в очередной раз снизить процентные ставки», - сказал он.

В.Литвицкий напомнил, что в этом году уже трижды НБУ изменял процентную ставку в сторону смягчения. «Я не исключаю, и высокая вероятность того, что пройдет четвертый раунд смягчения монетарной политики», - подчеркнул В.Литвицкий.

По его словам, для этого есть все необходимые основания, в частности, низкий показатель инфляции и стабильность курса. Так, отметил он, в феврале «наметился перелом на валютном рынке, начался период пополнения валютных резервов». В марте эта тенденция закрепилась, сказал В.Литвицкий.

Напомним, Нацбанк в этом году уже три раза снижал процентные ставки. Последний раз это было в марте - тогда процентные ставки по кредитам "овернайт" под обеспечение государственными ценными бумагами и без обеспечения были снижены на 25 п.п - до 8,5% и 10,5% соответственно.