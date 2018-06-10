Кто уничтожает кино для украинцев

12 апреля ряд общественных организаций, в частности «Видсіч», «Прострір свободи», «Не будь байдужим», «Кіно-переклад», просто небезразличные граждане провели акцию под стенами Кабмина, которую назвали «Кина не будет». Протестующие держали постеры с рекламой известных фильмов, а также развернули огромную ленту с кадрами разных кинофильмов. Очевидно, эта акция стала финалом ряда событий, которые лишь сейчас выстраиваются в единую логическую цепочку.

Последних полтора года об украинском дубляже вроде бы немного забыли. Заграничные не артхаусные фильмы шли с украинским дубляжом, как вариант – с озвучкой, российские фильмы – без дубляжа, на русском.

Наверное, для многих будет открытием, что все это время уже не существовало ни постановления о квотировании дубляжа на украинском языке, ни требования об обязательности дублирования. Эта работа основывалась на постановлении, принятом уже при президентстве Виктора Януковича, в котором ни словом не упоминалась обязательность дублирования на украинском. Речь идет о правительственном постановлении от 21 июня 2010 года, в котором лишь прописано, что дублирование или озвучение фильмов должно осуществляться на территории Украины. Как ни странно, лишь это требование способствовало тому, что количество дублируемых на украинский язык фильмов не только не уменьшалось, а росло. Украинский язык оказался вполне конкурентным. Украинцы, как на западе, так и на востоке, ходили на дублируемые на украинский фильмы, а кинопрокатные компании решили ничего не трогать, поскольку все и так шло хорошо. Тем более что для мировых кинокомпаний именно язык является признаком отдельного рынка. То есть если есть украинский дубляж, то есть и украинский рынок.

Однако, очевидно, были и те, кто думал по-другому. Иначе, в начале февраля этого года не появилось бы новое правительственное постановление №168, в которой требование о необходимости дублирования или субтитрования лент именно на территории Украины просто исчезло. Стоит отметить, что по состоянию на сегодня государственные чиновники из профильного Министерства культуры, а также Государственного агентства кинематографии так и не предоставили какого-то более-менее обоснованного ответа, почему исчезло это требование.

Дальше – больше. 5 апреля налоговая милиция провела обыск, а затем изъятие аппаратуры на одной из крупнейших кинопрокатных компаний B&H, а также крупнейшей студии дубляжа в Украине «Ле Доэн». Обыск и изъятие аппаратуры якобы проводились в рамках дела, в котором налоговая якобы обвиняет B&H в неуплате около двух десятков миллионов гривен НДС. Сейчас это дело находится в судах, и сам владелец киностудии Богдан Батрух говорит о том, что речь идет сугубо о хозяйственном споре. Однако почему по хозяйственному спору нужно было изымать аппаратуру студии звукозаписи и таким образом ставить на грань срыва работы по дублированию ряда фильмов – вопрос остается открытым.

Стоит отметить, что еще в предыдущих «битвах» за украинский дубляж часть касательного к кинобизнесу истеблишмента все никак не могла смириться с мыслью о том, что она не сможет завозить иностранные ленты с уже изготовленным в России дубляжом (конечно, на русский). Такая себе компрадорская мечта, когда, уничтожая отечественный продукт, которым является украинский дубляж, можно будет завозить дешевый «товар» из-за границы и получать сверхдоходы. При этом судьба сотен и сотен артистов, звукорежиссеров, технических работников, для которых украинский дубляж стал настоящим источником существования, а также стимулом для творчества, их обычно не волновала. Равно как и не волновали интересы украинских зрителей.

Конечно, на сегодня государственная сфера управления киноотраслью становится все более близкой к бизнесу. Так, например, еще совсем недавно на разных профильных конференциях советником нынешнего руководителя Государственной службы кино Екатерины Копыловой анонсировали руководителя еще одной компании по дубляжу - Adioz Production Дениса Ржавского.

Именно он еще несколько лет назад выступал с призывами относительно необходимости введения русскоязычного дубляжа в Украине. Сейчас господин Ржавский избран председателем «Украинской киноассоциации». Его также считают человеком из окружения младшего сына Януковича – Виктора Викторовича Януковича. Возможно, это простое стечение обстоятельств, но никому не известная компания, которая недавно нарушила давно устоявшуюся традицию и осуществила дубляж второй части американского «Призрачного всадника» на русский язык, находится по тому же адресу, что и компания по дубляжу Ржавского.

Впрочем, реакция общественности на репрессии относительно украинского дубляжа дала позитивный эффект. Так, налоговики, несмотря на предыдущие заявления о том, что они не брали никакой аппаратуры из студии дублирования, таки вернули ей оборудование, на котором делался дубляж. Теперь актуальна отмена пресловутого постановления №168, в котором пропало требование о необходимости дублирования или субтитрования лент именно на территории Украины. Если это постановление не будет отменено, как отметили протестующие перед Кабмином 12 апреля, Украина потеряет статус отдельного рынка, поскольку независимость рынка определяется отдельным языком, потеряет работу для более чем тысячи творческих и технических работников, и основное – мы не сможем в дальнейшем без помощи из-за границы понять, о чем же там говорят герои новых «Шерлоков Холмсов» или «Аватаров».

Андрей Герасим