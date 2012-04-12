Автор книг о Гарри Поттере написала роман о выборах
21:33, 12 апреля 2012Общество
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Создательница детских книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг написала роман о выборах.
Джоан Роулинг написала о выборах
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», по информации «Франс Пресс», роман носит название «Свободное место». Его сюжет развивается вокруг смерти главы маленького городка и последующей борьбы за освободившееся кресло.
Книга должна выйти в свет этой осенью. Предыдущие труды Дж.Роулинг разошлись тиражом почти в полмиллиарда экземпляров.
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