Автор книг о Гарри Поттере написала роман о выборах

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», по информации «Франс Пресс», роман носит название «Свободное место». Его сюжет развивается вокруг смерти главы маленького городка и последующей борьбы за освободившееся кресло.

Книга должна выйти в свет этой осенью. Предыдущие труды Дж.Роулинг разошлись тиражом почти в полмиллиарда экземпляров.