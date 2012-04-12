Эксперты говорят, что квартиры на вторичном рынке подешевеют

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз сегодня на пресс-конференции озвучил руководитель комитета Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) по информационным технологиям, сервисам, аналитике и МЛС Эдуард Бразас.

«Этот год, по крайней мере до выборов, не готовит каких-либо сюрпризов. Революции в ценах, наверное, не произойдет. До конца года, я думаю, что цены, что спрос будут достаточно стабильные. Сделки будут происходить в том случае, если продавцы готовы уступать... Цены, наверное, покажут ту же динамику, что и в прошлом году, поколебавшись по каким-то средним значениям в течение года, по итогам года покажут небольшое падение в пределах 5-10%», - считает он.

С.Бразас уточнил, что в недорогом сегменте жилья размер торга находится в пределах 5%, в Киеве — больше.

По мнению эксперта, в первом квартале этого года на рынке вторичного жилья Украины отмечалась стагнация.

В свою очередь президент АСНУ Сергей Злыдень считает, что стоимость строительства жилья не опустится до уровня в 500 долл./кв.м, декларируемого властью, поскольку для этого в стране должен произойти строительный бум, сопровождающийся избытком предложения жилья.

Он добавил, что для стабилизации рынка жилья в стране необходима стабильность валюты и политической ситуации.

По данным АСНУ, в первом квартале средняя стоимость жилья на вторичном рынке Киева выросла на 1,5% - до 1860 долл./кв.м, Харькова — выросла на 0,7% - до 1063 долл./кв.м, Донецка — выросла на 0,4% - до 1166 долл./кв.м, Одессы — выросла на 2,4% - до 1143 долл./кв.м, Львова — снизилась на 0,3% - до 1216 долл./кв.м.

При этом за данный период средняя стоимость аренды квартир в Киеве снизилась на 4,6% - до 877 долл./месяц, в Харькове — снизилась на 4,1% - до 280 долл./месяц, в Одессе — снизилась на 3,4% - до 428 долл./месяц, во Львове — выросла на 2,8% - до 290 долл./месяц.

С.Бразас уточнил, что в столице стоимость аренды однокомнатных квартир стартует от 400 долл./месяц, двухкомнатных — от 600 долл./месяц.

При этом он отметил, что глобального подорожания квартир в связи с проведением Евро-2012 в Киеве не произошло. По данным эксперта, наблюдается увеличенный спрос на большие квартиры в центре Киева для оборудования их под хостелы.

По информации АСНУ, средняя стоимость земельных участков под строительство жилья в январе-марте в Киевской области снизилась на 4,2% - до 3181 долл./сотка, в Харьковской области — снизилась на 2,9% - до 1746 долл./сотка, в Донецке — снизилась на 2,3% - до 4215 долл./сотка, в Одессе — снизилась на 5,9% - до 4877 долл./сотка, в Львовской области — снизилась на 3,5% - до 2068 долл./сотка.