Есть много способов вернуть российскому банку кредит в 2 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил министр экономического развития и торговли Петр Порошенко.

«Рассматриваем вариант вернуть и взять новый кредит, или внести изменения (в кредитное соглашение – УНИАН), что не раз делалось до этого. Могут быть разные варианты. Могут быть выпущены бонды, которые будут в обороте. Вариантов много», - сказал П.Порошенко.

«Переговоры продолжаются. Они идут в конструктивном русле», - сказал министр.

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Справка УНИАН. Украина получила от российского «Внешторгбанка» на 6 месяцев кредит в размере 2 млрд долл. для покрытия дефицита Государственного бюджета под 6,7% годовых. По условиям его предоставления, кредит может быть продлен трижды на срок 6 месяцев.

Премьер-министр Украины Николай Азаров в ноябре 2011 года заявлял, что начинается процесс переоформления кредита ВТБ в долгосрочный кредит под облигации украинского правительства.

В декабре 2011 года Украина продлила на шесть месяцев кредитное соглашение с российским «Внешторгбанком» (ВТБ) на сумму 2 млрд долл.

В Плане управления государственным долгом на II квартал 2012 года, обнародованном сегодня, 11 апреля, на сайте Минфина, предусматривается что в июне т.г. должен быть погашен кредит на 2 млрд долл., привлеченный правительством два года назад от российского «Внешторгбанка» для покрытия дефицита государственного бюджета под 6,7% годовых.