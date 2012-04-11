Бордель с украинками проработал в Польше 10 лет

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сказала пресс-секретарь Тарнувской окружной прокуратуры, которая занимается этим делом, Эльжбета Поточек-Бара.

Она отметила, что польские правоохранители, кроме организаторов – мужчины и женщины, задержали еще четырех участников преступной группы. Суд для всех них избрал меру пресечения в виде ареста до конца мая.

Участникам преступной группы, среди которых двое мужчин и двое женщин, угрожает от 1 месяца до 5 лет заключения.

Собеседник агентства отметила, что польское законодательство наказывает не за занятие проституцией, а только за сутенерство, отметив, что ни одна из 22 украинок, которых допросили в рамках следствия, не была задержана.

«Результаты допросов свидетельствуют, что их было больше, но мы не можем точно сказать, сколько», - сказала пресс-секретарь, отвечая на вопрос, сколько украинок работало на злоумышленников.

Э.Поточек-Бара сказала, что в арендуемой организаторами квартире постоянно работали 4-5 женщин, отметив, что среди них были также гражданки Польши.

Представитель прокуратуры отметила, что все они работали добровольно, могли свободно выходить из помещения, в котором находились, а некоторые даже после поездок в Украину несколько раз возвращались на эту работу в Польшу.

«Не было так, что их закрыли и не давали выходить… Не было непосредственного принуждения или угроз применения силы, были определены его элементы, которые заключались в том, что у них забирали паспорт и налагали на них финансовые санкции», - сказала собеседник агентства.

По ее словам, украинки имели возможность пойти в полицию и сообщить о том, что их вынуждают заниматься проституцией, но таких случаев не было.

Она отметила, что организаторы борделя сами и с помощью гражданки Украины искали во Львовской области девушек, которым предлагали работу в Польше, но не всегда уточняя, о какой именно работе идет речь.

По данным следователей, преступники оформляли украинок на официальную работу в другую фирму, платили за них налоги и давали им половину суммы от базовой ставки от услуги, которая составляла от 25 до 50 евро.

По данным польских следователей, организаторы борделя за десять лет его деятельности заработали почти 1,35 млн. евро.