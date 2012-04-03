В Крыму нашли тело утонувшего неделю назад дайвера
19:46, 03 апреля 2012Общество
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В Балаклавской бухте Севастополя водолазы МЧС обнаружили на дне моря и достали из воды тело погибшего неделю назад местного дайвера.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМЧС в городе Севастополе, на поиски человека были брошены силы аварийно-спасательного отряда УМЧС.
От места происшествия водолазы обследовали в Балаклавской бухты около 5 тыс. кв. метров.
Как сообщал УНИАН, 26 марта в Балаклавской бухте Севастополя пропал дайвер.
«Двое севастопольцев решили заняться подводной охотой. В гидрокостюмах со снаряжением они опустились на глубину 4-5 м и поплыли по течению. Со дна поднялся ил, и друзья потеряли друг друга из виду. Когда один дайвер поднялся наверх с уловом, его товарища не было видно, подводный фонарь не горел. Мужчина попытался самостоятельно найти друга, но не смог»,- сообщили в УМЧС.
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