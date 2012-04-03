За неделю гриппом и ОРВИ заболели 225 тысяч человек

Как сообщили УНИАН в Центре гриппа и ОРВИ Центральной СЭС Министерства здравоохранения Украины, за 13 неделю 2012 года показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышают эпидемические пороги ни в одном регионе Украины и находятся в пределах от 2,6% в Черновицкой до 74,3% в Ивано-Франковской областях.

Всего за отчетную неделю, информируют в Центре гриппа, заболели гриппом и ОРВИ 224 тыс. 969 лиц. Из них госпитализировано 9 тыс. 879 лиц - 4,4% от общего количества больных, среди госпитализированных 75,5% - дети. Это на 10,4% меньше, чем на предыдущей недели.

Среди детского населения зарегистрировано 142 тыс. 550 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ (63,4% от общего количества больных), интенсивный показатель - 176,4 на 10 тыс. детского населения (это на 12% меньше, чем на предыдущей неделе).

За отчетную неделю летальных случаев среди больных гриппом и ОРВИ не зарегистрировано, как и за предыдущую, подчеркнули в Центре гриппа.

За 13 неделю 2012 года вакцинировано от гриппа 1 тыс. 210 лиц, а общее количество вакцинированных против гриппа за нынешний эпидемический сезон – 400 тыс. 997, или 0,88% от населения Украины, информировали в ведомстве.

Также в Центре гриппа подчеркнули, что эпидемическая ситуация относительно заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине отвечает среднегодовому уровню для этого времени года.