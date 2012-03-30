Депутаты заявляют о недопустимости второго государственного языка

Депутаты Ровенского облсовета приняли обращение к Президенту Украины, Верховной Рады, Кабинету Министров, всем областным советам и общественности о недопустимости введения в Украине второго государственного языка и наступления на статус украинского языка как единого государственного.

Как передает корреспондент УНИАН, за это обращение, инициированное председателем фракции ВО «Свобода» в облсовете Олегом Осуховским, проголосовали 63 депутата с 68-ми присутствующих в зале.

«Ровенский совет требует прекратить политические спекуляции по языковому вопросу и дать понять всем, что у нас единый украинский государственный язык», - говорится в обращении областного совета.

В документе также отмечается, что проблема второго государственно языка в Украине «искусственно создается деструктивными антиукраинскими силами, что провоцирует социальное напряжение в обществе, не способствует политической стабильности, пониманию и общественному согласию в государстве».

«На сегодня в Украине не существует препятствий или запрещения для свободного развития языков национальных меньшинств, в частности, и российской, - говорится в обращении. – Вместо этого во многих регионах наблюдаем процессы наступления на украинский язык, вытеснение его из культурной, образовательной и информационной сферы, закрытия украинских школ. В национальном государстве это недопустимые вещи».

Ровенский облсовет в обращении к наивысшим руководителям государства требует от них, как гарантов соблюдения Конституции и законов Украины, прекратить политические спекуляции по языковому вопросу, остановить наступление на украинский язык.