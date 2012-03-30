Азаров: мы не обсуждали вступление в Таможенный союз

Украина не ведет переговоров о вступлении в Таможенный союз, написал на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Николай Азаров.

"Я действительно недавно встречался с руководителем комиссии Таможенного союза В.Б.Христенко. На этой встрече мы обсуждали не вопросы вступления Украины в Таможенный союз, а вопросы взаимоотношений Украины с Таможенный союзом. И прежде всего мы обсуждали вопросы связанные с техническим регулированием и регламентом, а также говорили о механизмах рассмотрения спорных вопросов, которые возникают в торгово-экономических отношениях между нашими странами. Вот полная повестка дня наших переговоров. Других вопросов не обсуждалось и не поднималось", - пишет на "стене" Н.Азаров.