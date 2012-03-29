Музей Булгакова в Киеве продолжает работать

Музей Михаила Булгакова в Киеве продолжает работать в обычном режиме.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на информацию Главного управления культуры.

«В связи с проведением капитальной реконструкции Андреевского спуска проход к музею Михаила Булгакова несколько затруднен, но заведение не прекращает свою работу и будет продолжать работать и в дальнейшем», - заверили в управлении культуры.

По данным КГГА, в дирекции музея рассказали, что, несмотря на ремонтные работы, график работы заведения очень насыщенный. Более того, расписание экскурсий составлено на несколько следующих месяцев, заявки и сейчас продолжают принимать, не отказывая никому.

Чтобы минимизировать неудобства для посетителей заведения, сотрудники музея встречают каждую группу и проводят в помещение музея. После завершения экскурсии группу так же сопровождают до безопасного выхода со спуска.

Столичная власть обращается к киевлянам и гостям города с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением упомянутых работ на спуске.

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Как сообщал УНИАН, утром 27 марта председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр Бригинец, ссылаясь на информацию коллектива Музея Булгакова, заявил, что заведение из-за ремонта на Андреевском спуске прекратило работу.

Позже А.Бригинец сообщил, что благодаря общественности строителям не удалось заблокировать вход в Музей Булгакова.

«Несмотря на обещания строителей заблокировать вход в Музей Булгакова, этого к счастью пока не произошло. Благодаря активной позиции общественности и СМИ, перекрытия не произошло, и музей, хоть и находиться под угрозой закрытия, но все же работает”, - отметил А.Бригинец.